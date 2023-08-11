تسبب في خسارة إنتر ميلان لدوري الأبطال.. لوكاكو مرفوض في يوفنتوس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو المسؤول السابق في يوفنتوس، توجّه إدارة النادي الإيطالي للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.

وكان لوكاكو قضى موسم 2022-2023 مع انتر ميلان، وتتحدث التقارير عن رغبته في البقاء بإيطاليا.

وفي الوقت الذي لا يرغب تشيلسي في التشبّث بلوكاكو، فإن يوفنتوس يبدو مهتماً بالحصول على خدماته.

وفي مقابلةٍ مع موقع " كوتيديانو نازيونالي" الإيطالي، سُئل دي مونتيزيمولو عما إذا كان يؤيد صفقة التعاقد لوكاكو، وأجاب ساخراً: "هل أريد لوكاكو في يوفنتوس؟ أنا لا أريده حتى في صورةٍ تذكارية".

واتهم دي مونتيزيمولو لوكاكو بأنه تسبب في خسارة انتر ميلان لدوري أبطال أوروبا، في إشارةٍ إلى نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي.

وتتفق شريحةٌ عريضةٌ من جماهير يوفنتوس مع دي مونتيزيمولو، حيث عبّرت عن رفضها بدورها للتعاقد مع لوكاكو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز