مهما كانت تبعيات القرار.. مبابي يرفض بيعه ويقرر البقاء في باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، البقاء ضمن صفوف ناديه، رافضاً رحيله في الانتقالات الجارية لأي ناد آخر.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، قام مبابي بإخطار ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، برفضه بيعه في الصيف الجاري، متمسكاً ببقائه مع باريس في الموسم المقبل، مهما كانت تبعيات القرار.

وأوضحت الصحيفة، أن مبابي أجل قرار الانتقال إلى ريال مدريد للموسم المقبل، ليرحل مجانًا كون عقده ينتهي مع باريس يونيو 2024، وقرار رفض تفعيل بند تمديد التعاقد لعام آخر، يمنحه أحقية الرحيل في الصيف المقبل، دون أي استفادة مالية لباريس.

وكانت إدارة باريس أصدرت قراراً بتجميد مبابي، كونه لم يتراجع عن قرار عدم التمديد، وكذلك تمسكه بالبقاء مع باريس خلال الموسم الجاري، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي الفرنسي لبيعه حالياً لتحقيق استفادته مالية جراء ذلك.

وتشير تقارير صحيفة، إلى أن ناصر الخليفي يتمسك بتجميد مبابي وعدم مشاركته في المباريات الرسمية مع باريس هذا الموسم، حتى لو كان القرار يتعارض مع رغبة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد.

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