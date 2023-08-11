سيتي.. بداية الطريق نحو «سوبر هاتريك» البريميرليغ

المصدر: لندن ـ أ ف ب

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يصطدم حلم مانشستر سيتي بأن يصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأربع مرات متتالية، بطموح منافسين أنفقوا الكثير من الأموال في سوق الانتقالات الصيفية من أجل إزاحته عن القمة.

ويبدأ فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا رحلته نحو اللقب الرابع على التوالي اليوم في انطلاقة الدوري الانجليزي بمواجهة العائد بيرنلي، باحثاً عن توجيه رسالة لمنافسيه الطامحين، لاسيما أرسنال الذي فاز على الـ«سيتيزينس» الأحد الماضي في مباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وكان الموسم الماضي استثنائياً بالنسبة لسيتي، إذ لم يكتفِ بإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً بل توج أيضاً بلقبي الكأس والأهم على الإطلاق دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيتي جهود قائده الألماني إيلكاي غوندوغان لصالح برشلونة الإسباني وجناحه الجزائري رياض محرز لصالح الأهلي السعودي.

لكن وصول الكرواتيين يوشكو غفارديول وماتيو كوفاتشيتش زاد من قوة الفريق، ورغم ذلك يبقى سيتي من أقل الفرق نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، لاسيما إذا ما قورن بوصيفه أرسنال الذي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار) لضم ديكلان رايس والألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.

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