ضربة للريال.. كورتوا يغيب لفترة طويلة

المصدر: مدريد - أ ف ب

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تعرض ريال مدريد لضربة قوية عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات أمس.

وقال النادي الملكي إن الدولي البلجيكي البالغ من العمر 31 عاماً سيواجه فترة غياب طويلة وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وأضاف ريال في بيانه «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، شُخّصت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى».

وإذ لم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال حصة تدريبية صباحية وغادر باكياً، بحسب إذاعة «كادينا كوب». وسيحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين.

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