ريال مدريد يكشف عن قميصه الثالث للموسم المقبل

المصدر: وكالات

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كشف نادي ريال مدريد الإسباني وشركة "أديداس" اليوم الخميس عن القميص الثالث للفريق الخاص بموسم 2023 /2024.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن القميص الثالث لموسم 2023 2024، يأتي باللون الأسود مع تفاصيل صفراء اللون كشعار النادي وشركة "أديداس" كذلك يظهر اللون الأسود الفاحم في الخطوط الثلاثة على الكتفين.

وأشار النادي الملكي إلى أن التصميم أنيق ورياضي، ما يجعله لباساً أنيقاً متعدد الاستخدامات.

وأوضح ريال مدريد في بيانه أن القميص الثالث يمزج بشكل مثالي بين الأسلوب والابتكار، وهو خفيف الوزن وعملي ، ويضم تقنيات جديدة لضمان حرية الحركة للرياضيين، كما يتناسب أيضاً مع أحدث خطوط الموضة.

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