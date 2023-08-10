وسط منافسة قوية..سيتي يبدأ غداً رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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بطموحات كبيرة في مواصلة هيمنته على ساحة كرة القدم الإنجليزية في الموسم الجديد، يستهل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي غدا على ملعب بيرنلي في افتتاح مباريات الموسم الجديد 2023-2024 للمسابقة.

وكان مانشستر سيتي فاز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي بعدما قدم عروضا متميزة ونال إعجاب الجميع على الساحتين المحلية والأوروبية.

وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع أرسنال، امتدت حتى مرحلة متأخرة من الموسم، وإن فرض مانشستر سيتي تفوقا واضحا في المواجهات المباشرة مع أرسنال نفسه.

وأحرز مانشستر سيتي اللقب للموسم الثالث على التوالي والخامس في آخر 6 مواسم بالمسابقة.

وبرغم هذا، ينتظر مانشستر سيتي منافسة أقوى على اللقب في الموسم الجديد خاصة مع التدعيمات القوية لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من ناحية ورغبة كل من ليفربول وتشيلسي في العودة بقوة إلى دائرة المنافسة بعد موسم متواضع لكل منهما في 2022-2023.

وفي الوقت نفسه، عزز مانشستر يونايتد صفوفه بأكثر من لاعب مميز في الفترة الماضية، ويأتي في مقدمتهم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من أتالانتا الإيطالي.

وكان مانشستر يونايتد وليفربول أظهرا بعض فترات التألق في الموسم الماضي ولكنهما أنهيا الموسم في المركزين الثالث والخامس على الترتيب.

ويتطلع الفريقان حاليا إلى حضور أفضل في الموسم الجديد والمنافسة بقوة مع مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل على لقب المسابقة خاصة بعد الطفرة التي حققها نيوكاسل في نتائجه على مدار الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الرابع بالدوري.

ويعول مانشستر سيتي مجددا على الخبرة الكبيرة لعدد من لاعبيه مثل البلجيكي كيفن دي بروين والمستوى المتميز لمهاجمه الشاب إيرلنج هالاند، الذي توج هدافا لكل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي في الموسم الماضي محققا العديد من الأرقام القياسية في أول موسم له مع الـ"سيتي" ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وفيما ينتظر مانشستر سيتي منافسة قوية ومتعددة الأطراف على اللقب في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد، سيكون هالاند على موعد أيضا مع منافسة قوية على عرش الهداف في ظل رغبة أكثر من نجم مميز في العودة القوية إلى دائرة المنافسة على لقب الهداف في الموسم الجديد.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم اللاعب المصري محمد صلاح، المتوج بلقب الهداف سابقا، والذي يرغب في قيادة ليفربول إلى العودة بقوة للمنافسة في مختلف البطولات بعد مسيرة متوسطة المستوى للفريق في الموسم الماضي.

ولا تخلو دائرة المنافسة من الأوروجوياني داريو نونيز زميل صلاح في صفوف ليفربول، والذي لم يستطع سد الفراغ الذي تركه رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني في بداية الموسم الماضي، ولكن اللاعب يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لمنافسة هالاند بقوة في الموسم الجديد خاصة بعدما اكتسب مزيدا من الخبرة مع ليفربول في الموسم الماضي.

كذلك، ينتظر أن يشهد الموسم الجديد دخول هويلوند /20 عاما/ النجم الجديد لمانشستر يونايتد في دائرة المنافسة على لقب الهداف في ظل المستوى المتميز الذي ظهر به مع أتالانتا في الموسم الماضي، والذي يجعله بمثابة نسخة جديدة من هالاند.

كما تحتوي صفوف فرق الدوري الإنجليزي على مزيد من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة على لقب الهداف وعلى لقب أفضل لاعب في الموسم الجديد؛ ويبرز منهم فيل فودين في مانشستر سيتي وجابرييل جيسوس وبوكايو ساكا ومارتن أوديجارد في أرسنال وماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وكريستوفر نكونكو في تشيلسي.

وفيما تقتصر فعاليات الجولة الأولى من المسابقة غدا على لقاء مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا مع بيرنلي بقيادة البلجيكي فينسان كومباني النجم السابق لمانشستر سيتي، يبدأ أرسنال مسيرته في المسابقة هذا الموسم بلقاء نوتنجهام فوريست بعد غد.

وقال جوارديولا عن إنجاز الموسم الماضي: "أشعر وكأننا أنهينا هذه المهمة أمس، ولكننا سنبدأ مهمة جديدة... تسلقنا الجبل العالي في الموسم الماضي، ولكننا في بداية رحلة جديدة لتسلقه مجددا الآن. نبدأ الموسم من نفس المكان الذي تبدأ منه باقي الفرق، وبنفس الهدف الذي تسعى إليه باقي الفرق. ما حققناه سيظل في قلوبنا وعقولنا".

كما يلتقي إيفرتون مع فولهام وشيفيلد يونايتد مع كريستال بالاس وبورنموث مع ويستهام وبرايتون مع لوتون تاون ونيوكاسل مع أستون فيلا بعد غدا السبت.

ويحل توتنهام ضيفا على برينتفورد يوم الأحد، فيما يلتقي تشيلسي مع ليفربول بعدها مباشرة في أبرز مباريات هذه الجولة، وتختتم فعاليات الجولة الأولى من المسابقة يوم الاثنين المقبل بلقاء مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.

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