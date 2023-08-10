ريال مدريد يرفض الكشف عن مدة غياب كورتوا..وتقارير تؤكد غيابه معظم الموسم

المصدر: وكالات

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تعرض ريال مدريد لضربة قوية عشية انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

وقال النادي الملكي إن الدولي البلجيكي البالغ من العمر 31 عاماً سيواجه فترة غياب طويلة وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وأضاف ريال في بيانه "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا تيبو كورتوا، شُخّصت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

ولم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، لكن أشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال حصة تدريبية صباحية وغادر باكياً، بحسب إذاعة "كادينا كوب".

وسيحلّ بدلاً منه الأوكراني أندري لونين، إذ من المقرر أن يفتتح ريال موسمه السبت أمام أتلتيك بلباو.

وانضم كورتوا إلى ريال مدريد قادماً من تشلسي الإنجليزي عقب مونديال روسيا 2018، وساعد النادي على الفوز بلقبي دوري في إسبانيا، ولقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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