غادر الملعب باكياً.. إصابة تيبو كورتوا بالرباط الصليبي

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تعرض تيبو كورتوا نجم حراسة مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال مشاركته في تدريبات فريقه صباح اليوم الخميس، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن إصابة كورتوا عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" المعروفة باسم "تويتر" سابقاً: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى".

وتابع: "اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

المعروف أن إصابة الرباط الصليبي تتسبب في الغياب عن الملاعب لستة أشهر على الأقل، ما يعني أن كورتوا سيغيب عن الريال في النصف الأول من الموسم الجديد، قبل العودة إلى المشاركة تدريجياً.

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