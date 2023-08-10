رغم تحقيقها لرغبته.. مبابي يجهض محاولة باريس الأخيرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجهضت أحدث محاولة من إدارة باريس سان جيرمان، بإقناع كيليان مبابي بتمديد عقده حتى يونيو 2025.

وينتهي عقد مبابي الحالي يونيو 2024، كما يرفض الدولي الفرنسي الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وبات باريس سان جيرمان مهدداً بفقدان هدّافه بالمجان مع انتهاء الموسم الجديد 2024/2023.

وبحسب شبكة "كادينا سير" الإذاعية في إسبانيا، فإن باريس قدّم لمبابي عرضاً لتمديد عقده لمدة موسمٍ إضافيٍ، ولكن مع إدراج بندٍ في العقد يضمن السماح له بالانتقال في صيف 2024، ويتوافق البند مع رغبة صاحب القميص رقم 7 في مغادرة استاد بارك دي برانس في أعقاب الموسم المقبل.

ولكن على الجانب الآخر، فإن البند الذي سيحقق رغبة مبابي الشخصية سيضمن حصول باريس سان جيرمان على عائدٍ من انتقاله.

وأشارت الإذاعة إلى أن مبابي رفض هذا العرض أيضاً، ليظل ممتنعاً على تمديد عقده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز