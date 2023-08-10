مرفوض في 3 أندية.. مستقبل لوكاكو يتجه نحو الهاوية

المصدر: البيان

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أبدى مسؤولو الهلال السعودي، استغرابهم من رفض روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي لعرضهم.

وبدا موقف لوكاكو صادماً ومفاجئاً لمسوؤلي الهلال، الذين يبدو أنهم لن يتقدموا بعرضٍ ثالثٍ للحصول على خدمات اللاعب كونغولي الأصول.

ويرغب لوكاكو، الذي قضى موسم 2022-2023 المنصرم مُعارا إلى انتر ميلان، الانتقال إلى يوفنتوس، لكن جماهير اليوفي عبّرت في أكثر من مناسبةٍ عن رفضها العلني للصفقة، كانت آخرها الهتافات لا نريد لوكاكو خلال اللقاء الودي بين الفريقين الأول والرديف في النادي.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، المفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس تعطلت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يأس النادي الإنجليزي من فكرة الحصول على دوسان فلاهوفيتش في صفقةٍ تبادليةٍ.

وفي ظل تلك الظروف غير المواتية، يمثّل عرض الزعيم فرصةً ممتازةً للوكاكو، لا سيما وأن تشيلسي لا ينوي التمسّك به، بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة الدولي البلجيكي إلى انتر ميلان باتت شبه مستحيلة بعد تجاهله لاتصالات مسؤولي ولاعبي النادي عقب انتهاء موسم 2022-2023 المنصرم.

ويصر ابن الـ 30 عامًا على انتظار توصّل يوفنتوس إلى اتفاقٍ مع تشيلسي حيث يفضّل مواصلة المشوار في إيطاليا.

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