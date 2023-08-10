جماهير يوفنتوس تقتحم الملعب اعتراضاً على صفقة لوكاكو

المصدر: البيان

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لم تخفِ جماهير نادي يوفنتوس معارضتها للصفقة المحتملة لفريقها بالتعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي.

وكان لوكاكو قضى الموسم الماضي معاراً إلى إنتر ميلان، حيث اندلعت أزمة بينه وبين جماهير يوفنتوس في أبريل الماضي حينما وجّه إليه بعض مشجعي الفريق الخصم الإهانات العنصرية.

وبينما كانت جميع المؤشرات تدل على استمرار لوكاكو مع إنتر ميلان، فقد قرر الرحيل، وبات قريباً من الانضمام إلى يوفنتوس في صفقةٍ لم تكن بالمتوقعة.

واقتحم جمهور يوفنتوس أرضية الملعب في أعقاب مباراةٍ وديةٍ جمعت بين الفريق الأول والفريق الرديف في النادي، وانتهت بفوز الكبار بنتيجة 0/8.

وراحت جماهير النادي المنتمي إلى مدينة تورينو تهتف محتجةً: "لا نريد لوكاكو"، وتأتي الهتافات ضد ابن الـ 30 عامًا بعد فترةٍ وجيزةٍ من اللافتة الساخرة التي رفعتها رابطة أولتراس يوفنتوس، خارج أسوار استاد أليانز أرينا، وكتبت عليها: "لوكاكو، ابق في ميلانو، فلدينا حارسٌ احتياطيٌ بالفعل".

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