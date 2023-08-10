بايرن وكين.. مسلسل التفاوض مستمر

المصدر: (ميونخ - د ب أ)

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ذكر تقرير إخباري، أمس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أجرى جولة جديدة من المفاوضات مع توتنهام الإنجليزي بشأن هاري كين.

وأوضحت قنوات «سكاي سبورتس» البريطانية أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بشأن ضم النجم الإنجليزي وواصل مفاوضاته مع مسؤولي توتنهام حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

وذكرت قنوات «سكاي سبورتس» الألمانية أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بصدد تقديم عرض رابع قيمته نحو 110 ملايين يورو (120 مليون دولار) إلى جانب متغيرات.

ومن المفترض أن يستمر عقد هاري كين مع توتنهام لمدة عام آخر، وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على (127 مليون دولار) على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

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