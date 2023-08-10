نوتنغهام يضم الحارس الأمريكي مات تيرنر  

المصدر: (لندن - أ ف ب )

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ضم نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي لكرة القدم، أمس، الحارس الدولي الأمريكي مات تيرنر قادماً من مواطنه أرسنال في صفقة لمدة أربعة أعوام. ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة للحارس البالغ 29 عاماً، غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الصفقة قد تصل إلى إجمالي 13 مليون دولار.

وفضل تيرنر الرحيل عن ملعب «الإمارات ستاديوم» بعد اقتراب أرسنال، وصيف البريميرليغ في الموسم الماضي، من التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد رايا من برنتفورد، ما سيقلص من وقت الدولي الأمريكي بين الخشبات الثلاث. وقال تيرنر الذي انتقل من نيو إنغلاند ريفولوشن إلى نادي «المدفعجية» في يونيو الماضي وحرس عرينه في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، إنه تحدٍ كبير وخطوة عظيمة في مسيرتي.

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