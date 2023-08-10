الأهمية الثقافية تحول دون هدم ملعب «سان سيرو»

المصدر: روما - أ ف ب

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اتخذت اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي في مقاطعة لومبارديا الإيطالية قراراً بعدم هدم ملعب «سان سيرو» التاريخي، الذي كان لعقود طويلة من الزمن وما زال حتى الآن معقل ناديي إنتر وميلان لكرة القدم، وذلك «بسبب أهميته الثقافية» وفق ما أفادت. وقالت اللجنة في بيان «قررت اللجنة بالإجماع أن المستوى الثاني من ملعب سان سيرو يمثل أهمية ثقافية»، مضيفةً «تمت الإشارة أيضاً إلى - المحفوظات المعروضة - في الجناح الغربي للملعب والتي تشير إلى النجاحات الوطنية والدولية لإنتر وميلان».

وبناء على ذلك، خلصت لجنة التراث الثقافي التي استشارتها بلدية ميلانو، مالكة الملعب، أنه «لا يمكن تدمير سان سيرو».

وكان تدمير «سان سيرو»، واسمه الرسمي «جوزيبي مياتسا»، في قلب المشروع الأولي لملعب جديد يريد إنتر وميلان بناءه معاً وليس بعيداً عنه.

معارضة

وبحث الناديان منذ أعوام عدة خطة بناء ملعب جديد سيكون في المكان المحيط بـ«سان سيرو»، وتحديداً مرآب السيارات الخارجي، على أن يقوما بعد الانتهاء من أعمال البناء بهدم الملعب الحالي. لكنهما واجها معارضة شرسة من السلطات المحلية وبعض أطراف الحكومة وذلك لاعتبار «سان سيرو» معلماً يتمتع بأهمية تاريخية. ويستضيف «سان سيرو» حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو-كورتينا دامبيتسو 2026.

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