(لا ليجا): 850 مليون متابعة من الإمارات والشرق الأوسط للدوري الإسباني

المصدر: وام

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أكد راؤول أوستالي، مدير تسويق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع نسبة المتابعة للمسابقة في الإمارات والشرق الأوسط إلى أكثر من 500 مليون مشاهدة عبر وسائل النقل التلفزيوني، وأكثر من 35 مليون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للرابطة.

وأوضح أوستالي في تصريحات له : " للدوري الإسباني شعبية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي ما يدفعنا للتركيز عليها من خلال مركزنا الإقليمي في الإمارات، وتحديدا في دبي".

و قال إن الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو تتمثل في التركيز على جهود التسويق لزيادة عدد متابعي كرة القدم الإسبانية.. و لتحقيق ذلك، يتم تنفيذ مشاريع في المجال الرقمي والمحتوى، و أول هذه المشاريع إطلاق حسابات التواصل الاجتماعي باللغة العربية لـ11 نادياً في الدوري الإسباني.

و أضاف أن رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) ستبدأ في إنتاج برامج ومقاطع محتوى في المنطقة تتيح فهماً متعمقاً للمسابقة إلى جانب القصص وراء المواجهات الكبرى في كرة القدم الإسبانية .. مشيرا إلى أن إنتاج وبث محتوى إقليمي محدد .. الخطوة التالية في استراتيجية (لا ليجا) للوصول إلى مزيد من المشجعين بالمنطقة.

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