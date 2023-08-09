رسمياً..الأهلي السعودي يتعاقد مع فرانك كيسي من برشلونة

المصدر: وكالات

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أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع لاعب الوسط فرانك كيسي من برشلونة الإسباني.

وأضاف الأهلي في حسابه في منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنا"، وذلك في تعليقه على مقطع مصور يضم لقطات للاعب القادم من ساحل العاج.

وكان كيسي انضم إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي في انتقال مجاني قادما من ميلان الإيطالي.

لكن لاعب وسط ساحل العاج لم يستطع حجز مكانه ضمن تشكيلة فريق المدرب تشابي هرنانديز.

وأصبح كيسي خامس أبرز المنضمين إلى الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، بعد رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوار مندي وآلان سانت-ماكسيمين.

وكان الأهلي تعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد رحيله عن سالزبورج النمساوي.

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