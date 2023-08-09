بعد مقتل مشجع..الادعاء اليوناني يستجوب 94 من جمهور كرواتيا

المصدر: وكالات

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مثل 94 من مشجعي كرة القدم الكروات أمام ممثلي الادعاء في أثينا اليوم الأربعاء، في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين مشجعي ناديي دينامو زغرب الكرواتي وأيك أثينا اليوناني، التي شهدت طعن رجل يوناني حتى الموت.

وذكرت تقارير أنه تم سحب عينات من الحمض النووي لـ 94 شخصا تم احتجازهم، ومقارنتها بالحمض النووي الذي وجد على جسد الضحية /29 عاما/ الذي لقي حتفه مساء أمس الأول الاثنين.

ونجم عن الاشتباكات إصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت تقارير جديدة إلى أنه تم القبض على خمسة كروات آخرين بعد محاولتهم مغادرة اليونان كسائحين، كما يتواصل البحث عن 50 مشاغبا آخر.

ووصل ما يترواح بين 150 و 250 مشجعا من كرواتيا إلى أثينا لحضور مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، رغم حظر دخول مشجعي الفريق الضيف للملعب في مباراتي الذهاب والإياب، لتجنب المشكلات.

وأفادت تقارير يونانية بأن العديد من المشجعين وصلوا في عدد من السيارات، وأنه يبدو أن الشرطة اليونانيةلم توقفهم، رغم أن السلطات الكرواتية حذرت من "مشجعين خطرين"، وأن شرطة الحدود في مونتينيجرو (الجبل الأسود) أرسلت لهم أرقام لوحات السيارات المشار إليها.

واندلعت اشتباكات لقي خلالها الرجل حتفه خارج ملعب أيك أثينا بعدما أنهى الفريق الزائر مرانه وغادر الملعب.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا بين الفريقين إلى 19 أغسطس الجاري، بعد أربعة أيام من مواجة الفريقين في زغرب.

وأضاف يويفا عبر موقعه الرسمي :"يستنكر يويفا بأقوى العبارات الأحداث المؤسفة التي وقعت في أثنيا أمس والتي نتج عنها خسارة أحد الأرواح".

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