بسبب الوقت بدل الضائع..رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين يحذر من كارثة

المصدر: وكالات

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قال رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إن لوائح الاتحاد الإنجليزي الجديدة لمنع إضاعة الوقت غير مستدامة وستزيد من وقت المباريات مما يمهد الطريق أمام كارثة فيما يتعلق بصحة اللاعبين.

ويجب على الحكام احتساب الوقت الضائع بالكامل أثناء الاحتفال بالأهداف والتغييرات والإصابات، بينما في المواسم الماضية كان يُترك الأمر لتقديرهم.

وأضاف الحكم ثماني دقائق كوقت بدل ضائع في مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في درع المجتمع يوم السبت الماضي.

وأدرك أرسنال التعادل في الوقت الضائع قبل فوزه بركلات الترجيح.

وشهدت عدة مباريات في الدرجة الثانية في إنجلترا احتساب عشر دقائق أو أكثر.

وكان رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد انتقد المسؤولين، وقال إن الأمر سيزيد من العبء على اللاعبين في الموسم المزدحم، واتفق ماهيتا مولانجو رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين مع حديث المدافع الفرنسي.

وأبلغ مولانجو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ما يقوله (فاران) إن هذا الأمر ‭'‬غير مستدام‭'‬. وهذه مجرد بداية المشكلة لأن في العام المقبل سنبدأ دورة جديدة، نحن نسير باتجاه كارثة.

"وصلنا إلى مرحلة لا يتعلق فيها الأمر بأننا نطلب منهم اتخاذ إجراء. إنهم يريدون أن يأخذوا الأمر بأنفسهم. لذا ما نقوله للمسؤولين إنهم يتخطون الحدود".

وأضاف "وصلنا إلى حد لن يقول فيه الاتحاد 'افعل هذا أو ذاك'. اللاعبون أنفسهم هم الذين يطالبون ‭'‬دعونا نفعل شيئا‭'‬... إنه أمر غير قابل للإدارة وإذا لم تفعل شيئا فسنواجه مشكلة".

واعتزل فاران (30 عاما) دوليا في فبراير شباط بعد عشرة أعوام مع فرنسا نال فيها كأس العالم 2018 والمرك الثاني في 2022.

وتابع مولانجو "هذا لم يكن ليحدث قبل 20 عاما. لاعب كان سيصبح القائد التالي لمنتخب فرنسا يقول ‭'‬لن ألعب‭'‬. بما أن فاران فعل هذا سيسير الآخرون على خطاه".

وأشار مولانجو إلى أن الجدول المزدحم والمباريات الطويلة ستؤثر أيضا على الحالة الذهنية للاعبين.

وأضاف "سيقول الجميع بعد ذلك ‭'‬دعونا نتحدث عن الحبوب المنومة التي يتناولها اللاعبون‭'‬ لكنها ستكون نتيجة لما يحدث.

"إذا لعبت مباراة دولية يوم الخميس في بوليفيا ثم لعبت في برمنجهام يوم السبت، كيف يمكنني ذلك؟ أحتاج إلى السفر لمدة 24 ساعة، والحصول على قسط من النوم بطريقة ما واللعب يوم السبت".

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