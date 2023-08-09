باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد باريس سان جيرمان، سعر بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان حددت 150 مليون يورو، نظير بيع نيمار.

وكان نيمار انضم إلى باريس صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، الموجود في عقده مع برشلونة آنذاك.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة من جديد، ويدعم خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني فكرة عودة النجم البرازيلي إلى البلوغرانا، كما أكدت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يهتم بضم نيمار مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي أبدى موافقة مبدئية على اللعب في الدوري السعودي.

وأكدت الصحافة الفرنسية مؤخراً أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس، إلا أن والده نفى الأمر من خلال تصريحات إعلامية.

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