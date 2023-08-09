رغم استعداده للتضحية.. إشبيلية يرفض تحقيق «أمنية» راموس

المصدر: البيان

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أحبط المدير الرياضي فيكتور أورتا بنادي إشبيلية، رغبة سيرخيو راموس الشخصية في العودة إلى صفوف الفريق الإسباني، بعدما رحل مؤخراً عن باريس سان جيرمان عقب موسمين لعب مع النادي الفرنسي.

وتحدّثت تقارير صحفية عن اهتمام إنتر ميامي الأمريكي بالإضافة إلى أحد أندية الدوري السعودي، بالتعاقد مع راموس، كما تلقى اللاعب عروضاً من الدوري التركي، إلا أنه لم يدشّن المفاوضات معهم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راموس يصر على العودة إلى إشبيلية، النادي الذي ترعرع بين مراحله السنية، وقضى أول موسمين من مسيرته الاحترافية معه.

وشددت التقارير على أن راموس على استعداد لأن يفعل أي شيءٍ للعودة إلى النادي الذي انطلقت من خلاله مسيرته، وقد يقبل حتى براتبٍ منخفضٍ نسبياً، وهو راضٍ بألا يكون ضمن أصحاب أعلى الرواتب في صفوف إشبيلية مقابل العودة.

إلا أن أورتا وضع حدا للتكهنات بإمكانية رجوع راموس للعب في الدوري الإسباني مرةً أخرى، وتحديداً من بوابة النادي الأندلسي، وأكد المسؤول في تصريحاتٍ نقلها موقع "ترايبال فوتبول" الرياضي: "ليس ثمة فرصة في أن يلعب راموس لإشبيلية".

وواصل: "وفقاً لنموذج العمل الذي نتبعه، فلا توجد احتمالية بإتمام الصفقة، لقد وضعنا نموذج عملٍ يتضمن بعض القواعد لاتباعها".

وشدد: "إننا نتملك 6 متوسطي دفاع في الوقت الراهن، ووفقاً لنموذج عملنا، فإننا نبحث عن اللاعبين الشبان الذي يضيفون إلينا القيمة".

ولم يتضح مصير راموس على الجانب الآخر مع قطع الشك باليقين حول استحالة رجوعه للظهور مع إشبيلية.

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