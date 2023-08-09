بناء على بلاغ من الملاك الجدد.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط من رصيده

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي تشيلسي يواجه تحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب انتهاكات مالية مزعومة، خلال حقبة رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي.

وتردد أن رجل الأعمال الأميركي تود بولي ومجموعة «كليرليك كابيتال»، اللذين استحوذا على نادي تشيلسي في مايو (أيار) 2022 من أبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات، على خلفية علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والغزو الروسي لأوكرانيا، أبلغا رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالمخالفات المحتملة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يوليو (تموز) الماضي، أنه تلقى اتصالات «بشكل استباقي» من التحالف المالك لتشيلسي بقيادة تود بولي، والذي وافق على دفع 10 ملايين يورو (57.‏8 مليون جنيه إسترليني) بسبب «تقارير مالية غير مكتملة» خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2019.

وذكر تشيلسي في بيان أن ملاك النادي علموا بوجود مخالفات محتملة عند إجراء عملية الفحص قبل إتمام صفقة الشراء، وبعد إتمام الصفقة، أبلغوا «يويفا» بالأمر.

وذكرت تقارير أن رابطة الدوري الإنجليزي لم توجه أي اتهامات للنادي بعد، ولكن رغم أن الادعاءات تتعلق بالمالك السابق لتشيلسي، فقد يواجه النادي غرامة مالية أو خصم نقاط في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» مع نادي تشيلسي ورابطة الدوري الإنجليزي للتعليق بشأن القضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز