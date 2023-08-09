تسبب كسور في الظهر.. الكشف عن إصابة هويلوند التي أخفاها مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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أكدت تقارير إنجليزية، أن إصابة راسموس هويلوند أخطر مما ورد في البيان الرسمي لناديه مانشستر يونايتد.

وكان اليونايتد ذكر في بيان رسمي بأن الدولي الدنماركي قد يغيب لبضعة أسابيعٍ بسبب إصابةٍ بسيطةٍ عانى منها خلال تحضيراته للموسم المقبل مع أتلانتا الإيطالي، ناديه السابق، ولم يعلن عن تفاصيل الإصابة تحديداً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن راسموس هويلوند خضع لفحص الرنين المغناطيسي، وتبيّن معاناته من شدٍ في منطقة بالظهر، عادةً ما تصيب الرياضيين الذين يتعرضون للإجهاد البدني العالي منذ سنٍ صغيرة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن مناطق الشد من الممكن أن تتحول لدى لاعبي كرة القدم الشبّان إلى مسببٍ للكسور المستقبلية، مشيرة بأنه من المستبعد أن يتمكّن هويلوند من لعب مباراتين في الأسبوع خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون عرضةً للمعاناة من الكسور على مستوى الظهر، مما سيعني غيابه لفتراتٍ طويلة.

ويتحضّر مانشستر يونايتد لتدشين مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين 14 أغسطس الجاري، حيث سيصطدم بوولفرهامبتون واندريرز.

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