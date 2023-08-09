برشلونة يؤكد إتمام صفقة ديمبيلي إلى باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني، أن صفقة انتقال الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى باريس سان جيرمان، تمت.

وقال أليماني في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "تويتر": "ديمبيلي في طريقه إلى باريس".

وأضاف: "الصفقة تمت، يتوجب علينا توقيع الأوراق والوثائق".

ويحصل برشلونة على 25 مليون يورو نظير بيع ديمبيلي، فيما سيحصل اللاعب الفرنسي ووكيله على نفس المبلغ، وفقاً للشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

وكان باريس سان جيرمان أخطر نظيره برشلونة، بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي، المُقدر بـ 50 مليون يورو، منهم 25 مليون يورو فقط لبرشلونة.

وانتقل ديمبيلي إلى برشلونة صيف 2017، قادماً من بوروسيا دورتموند، مقابل 105 ملايين يورو، بخلاف الإضافات.

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