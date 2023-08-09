مستقبل اللاعب في خطر.. رسالة حادة ومنع آخر ردود فعل باريس تجاه مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، ردود فعل جديدة من جانب مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس قرر خروج مبابي من حساباته للموسم الجديد وعدم مشاركته مع الفريق الفرنسي، مشيرة إلى أن قرار النادي جاء بعدما رفض مبابي العرض الأخير المقدم له من قبل إدارة باريس لتمديد عقده حتى 2025، وإمكانية الرحيل في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن باريس يخطط لحرمان مبابي من المشاركة بالتالي خروجه من حسابات منتخب فرنسا، خلال منافسات يورو 2024 وأولمبياد باريس في العام نفسه.

بعد إتمام صفقة راموس.. رسالة قوية من الخليفي إلى مبابي

ووجه ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، رسالة إلى مبابي، على هامش تقديم صفقة غونسالو راموس، الذي تعاقد معه النادي الفرنسي مؤخراً، قادماً من بنفيكا لمدة موسم معاراً مع بند بأحقية الشراء.

وقال الخليفي: "غونسالو لاعب دولي رائع، وسيقاتل من أجل الفريق، هذه نوعية اللاعبين التي سنبني عليها مستقبل نادينا"، في إشارة إلى أن باريس أخرج مبابي من حساباته وسيعول على آخرين في بناء الفريق، لاسيما أن الخليفي يعتبر أن رفض مبابي تمديد عقده لموسم جديد يعتبر تمرد.

النهاية.. إزالة صورة مبابي من ملعب باريس ومنع بيع قمصانه

وفي نفس الشأن، أمر الخليفي بإزالة صورة مبابي من خارج ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان، وأشارت تقارير صحفية إلى أن كل القمصان التي تحمل اسم كيليان مبابي تمت إزالتها أيضاً من متاجر البي أس جي.

يأتي ذلك في ظل الخلافات الأخيرة بين مبابي ومسؤولي باريس سان جيرمان، بسبب تصريحات اللاعب في وقت سابق حول وجود انقسام داخل النادي الفرنسي، ثم الإعلان عن عدم تجديد عقده مع باريس إلى ما بعد 2024، وهو ما دفع ناصر الخليفي مالك نادي باريس، لوضع مبابي أمام خيارين إما الموافقة على تمديد عقده أو الرحيل حالياً عن النادي الفرنسي بموجب عرض مادي مناسب.

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