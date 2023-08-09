الدوري السعودي سبيل نيمار للعودة إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن الدوري السعودي سيكون بمثابة طريق ممهد أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، للعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

وبات نيمار قريباً من الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على رغبته، في الوقت الذي تردد فيه أن الهلال السعودي يهتم بالتعاقد مع نيمار لتعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي الأزرق، قبل أن يختار اللعب مع إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار منفتح على اللعب في الدوري السعودي، لكن بشرط وحيد، وهو أن يتم شرائه من باريس خلال الصيف الجاري، على أن يلعب مع برشلونة في الموسم المقبل معاراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يدرك أنه لن يحصل مع ناد أوروبي على نفس الراتب الحالي له مع باريس، لذا بدأ في التفكير بطريق السعودية، على أن يتم مناقشة طلبه باللعب لبرشلونة لمدة موسم من أجل إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار كان متردداً حول قرار اللعب بالدوري السعودي، لكن فكرة اللعب لبرشلونة معاراً شجعته على التفكير في الأمر.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن نيمار أبلغ ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل عن البي أس جي خلال الموسم الجاري، وعدم استكمال عقده، قبل أن يخرج والده الذي يتولى إدارة أعماله وينفي هذا الأمر، وقال والد نيمار: "لا يمكنني تأكيد أشياء لم تحدث"، مؤكداً أن نجله لا يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وهو عكس ما جاء في الصحف العالمية التي أكدت بدورها أن نيمار اتخذ القرار منذ مايو الماضي بعد تجمهر جماهير باريس أمام منزله والهتاف ضده.

ويستمر عقد نيمار مع باريس حتى صيف 2025، مع بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر حال اتفاق الطرفين.

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