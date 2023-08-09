دوري أبطال أوروبا.. مقتل مشجع طعناً على هامش مباراة بالدور التمهيدي

المصدر: وكالات

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قُتِلَ مشجعٌ يوناني طعناً خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا ونظائرهم في دينامو زغرب الكرواتي، عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما أفادت به الشرطة اليونانية.

وقالت الشرطة، إن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا نُقِلَ من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وتابعت: "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا، قُتِلَ شاب يوناني طعناً ونقل ستة جرحى إلى المستشفى، وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة يونانيين وخمسة كروات، ومن بين الجرحى قاصر نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه".

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، إن تحقيقاً قد بدأ، وإن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام.

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