أنا مدريديستا.. مورينيو يغازل ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما، علاقته بفريقه السابق ريال مدريد، الذي دربه في الفترة من 2010 حتى 2013.

وفي مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قال مورينيو: "قد يكون للناس تصوراً مختلفاً، لكنني دائماً على علاقة ممتازة بالأندية التي عملت معها".

وأضاف: "جماهير ريال مدريد يظهرون لي الحب في كل مكان، قابلت مشجعاً مكسيكياً لريال مدريد في البرتغال واستقبلني بحفاوة شديدة".

وغازل مورينيو مشجعي الريال، قائلاً: "أنا مدريديستا وسأظل كذلك".

وتابع: "التشابه مع أنشيلوتي؟ ليس من المعتاد أن يقبل المدربين الناجحين مسؤولية مشروع صغير، باستثناء كارلو مع إيفرتون، اعتقد الناس إنه انتهى لكنه غادر إلى ريال مدريد بعد ذلك وفاز بكل شيء مرة أخرى، وأنا أمر بنفس الوضع مع روما حالياً".

وأردف: "أنشيلوتي فاز بأول لقب قاري عام 2003 والأخير كان في عام 2023، وأنا فزت بأول لقب قاري في 2004 والأخير كان في 2022، إنه مدرب رائع، أتمنى أن يظل في ريال مدريد لفترة طويلة".

يذكر أن مورينيو توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما عام 2022، في أول موسم له مع الذئاب، وتحدثت وسائل إعلامية في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة مورينيو إلى قيادة الريال مرة أخرى حال رحيل أنشيلوتي.

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