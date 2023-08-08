برشلونة يعلن ضم صفقة جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة تعاقده مع صفقة جديدة، حيث ضم إلى صفوفه اللاعب الموهوب نوح درويش، بعد منافسة قوية مع العديد من أندية أوروبا، التي حاولت التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب.

وفي بيان رسمي عبر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أعلن البرسا عن ضم نوح درويش حتى عام 2026.

ويعتبر نوح درويش من أصول عراقية، لكنه مثل منتخب ألمانيا في الفئات السنية، وتوج مع الألمان بكأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا.

وبحسب تقارير صحفية، كلفت صفقة نوح درويش خزائن برشلونة مبلغ 2.5 مليون يورو لشرائه من ناديه فرايبورغ، بالإضافة إلى 5 مليون يورو أخرى كإضافات تعتمد على ما سيقدمه اللاعب مع البارسا، وبلغت قيمة الشرط الجزائي في عقده مليار يورو.

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