باعتراف «السبيشيال وان».. ديبالا يتسبب في منع مورينيو من النوم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعترف البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، بعدم قدرته على النوم طوال الفترة الماضية، بسبب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال مورينيو لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أنه استطاع الخلود إلى النوم بشكل طبيعي في الأول من أغسطس الماضي، وتلاشي شعوره بالقلق الذي تسبب في منعه من النوم، بسبب ديبالا.

وصرح مورينيو في هذا الشأن، قائلاً: "عندما مر يوم الأول من أغسطس ولم يحدث تفعيل للشرط الجزائي في عقد ديبالا نمت براحة أكبر".

وأكمل: "هو لاعب من أعلى مستوى ولا يمكننا الاستمرار بدونه".

جاء هذا الوصف من مورينيو كون ديبالا يعتبر أبرز نجوم روما حالياً، ما جعل عدد من الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد معه وخطفه من الذئاب استغلالاً لوجود شرط جزائي في عقده مع النادي الإيطالي.

يذكر أن ديبالا كان يلعب بصفوف يوفنتوس، قبل الانتقال إلى روما الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

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