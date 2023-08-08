صفقة هاري كين.. توتنهام يرد على عرض بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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رد نادي توتنهام على العرض الأخير المقدم من نظيره بايرن ميونخ، للتعاقد مع النجم هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن توتنهام رفض حتى الآن جميع العروض المقدمة لهاري كين، بسبب ضعف المقابل المادي.

وأِشارت الصحيفة إلى أن توتنهام رفض العرض الأول من بايرن ميونخ في يونيو الماضي، الذي وصل إلى 70 مليون يورو، ثم رفض العرض الثاني في يوليو.

وتقرر عقد جلسة بين مسؤولي بايرن ميونخ ونظائرهم في توتنهام لمحاولة التوصل لاتفاق بين الطرفين وحسم الصفقة قريباً.

ويشترط توتنهام 30 مليون يورو إضافية للموافقة على بيع هاري كين، ليتقاضى إجمالاً 100 مليون يورو بخلاف الإضافات.

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام ينتهي في الصيف المقبل 2024، لذلك تحاول إدارة النادي الإنجليزي الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستفادة جراء رحيله، خاصة بعدما رفض النجم الإنجليزي فكرة تمديد عقده مع السبيرز.

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