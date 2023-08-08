مبابي يدلي باعتراف جريء لرديف باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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لا يبدو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، معجباً بالفريق الأول في النادي على الرغم من أنه مدججٌ بالنجوم.

ويتدرّب مبابي مع الفريق الرديف لباريس سان جيرمان، منذ أن رفض تمديد عقده مع النادي العاصمي حتى يونيو 2025، كما حُرم الدولي الفرنسي من مرافقة الفريق الأول لباريس سان جيرمان في الجولة الصيفية باليابان.

ووفقاً لمراسل قناة "سكاي سبورتس"، فإن مبابي قال للاعبين في صفوف الرديف بأنهم يستطيعون التفوق على الفريق الأول لباريس سان جيرمان في أي مباراةٍ رسمية.

وقد يُفهم حديث مبابي بأنه تقليلٌ من الفريق الأول لباريس، الذي يضم مجموعة نجوم مثل أشرف حكيمي، ونيمار دا سيلفا، وماركو أسينسيو.

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