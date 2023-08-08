ميسي يقود ميامي إلى ربع نهائي كأس الرابطتين

المصدر: فريسكو - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقاد فريقه إنتر ميامي إلى قلب الطاولة على أف سي دالاس بفوزه عليه بركلات الترجيح 5 - 3 بعد تعادلهما 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب «تويوتا ستاديوم» في تكساس، وبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم.

وتأخر إنتر ميامي بهدفين قبل 10 دقائق من صافرة النهاية، ليقلص الفارق عبر النيران الصديقة بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى فريقه دالاس عن طريق الخطأ إثر ركلة حرة نفذها ميسي (80)، قبل أن يسدد الأخير كرة ساحرة من ركلة حرة على بعد 20 متراً استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس (85)، فارضاً الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونفذ ميسي بطل مونديال قطر ركلة الترجيح الأولى بنجاح، وفي وقت أهدر باكستون بوميكال محاولته لدالاس ضمن البديل الشاب ابن الـ18 عاماً الأرجنتيني الأصل بنجامان كريماشي، صاحب الهدف الثالث لإنتر ميامي، بطاقة العبور إلى ربع النهائي بتسجيله الركلة الخامسة. وقال كريماشي المولود في ميامي «من المذهل ما بإمكان (ميسي) القيام به»، وتابع «سجل مرتين في كل مباراة تقريباً وهو أمر مثير للإعجاب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز