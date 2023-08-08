إنجلترا وأستراليا إلى ربع نهائي مونديال السيدات

المصدر: بريزبين - أ ف ب

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تجاوز المنتخب الإنجليزي نظيره النيجيري بركلات الترجيح 4 - 2 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في بريزبين، أمس، وبلغ الدور ربع النهائي لمونديال السيدات، فيما واصلت أستراليا المضيفة مشوارها أيضاً بالفوز على الدنمارك 2 - 0. وتواجه إنجلترا السبت الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا التي تقام اليوم لمقعد في الدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية، حسمت أستراليا المضيفة المشتركة للحدث مع نيوزيلندا، مقعدها في ربع النهائي بفوزها على الدنمارك بثنائية نظيفة، في مباراة عادت فيها النجمة وقائدة المنتخب سام كير إلى أرض الملعب عقب تعافيها من إصابة. وأمام قرابة 76 ألف شخص في سيدني، سجّلت كايتلين فورد (29) وهايلي رازو (70)، هدفي أستراليا، لتضرب موعداً السبت المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين سيدات فرنسا والمغرب.

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