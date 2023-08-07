موعد عودة الدوريات الأوروبية موسم 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لحظة عودة المنافسات الأوروبية، بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع.

وتفتتح مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر سيتي، بطل النسخة الماضية مع بيرنلي الصاعد حديثاً للبريميرليغ، وذلك يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

وينطلق الدوري الإسباني في نفس اليوم الجمعة 11 أغسطس، بمواجهتي ألميريا ورايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا، حيث تلعب المباراة الأولى التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، فيما تلعب المباراة الثانية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

وتعود منافسات الدوري الفرنسي في نفس اليوم كذلك الجمعة 11 أغسطس، بمواجهة نيس مع ليل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية.

وتبدأ منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، بمواجهة فيردر بريمن وبايرن ميونخ، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

أما الدوري الإيطالي ينطلق السبت 19 أغسطس، بمواجهات فروزينوني كالتشيو ضد نابولي، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، وإمبولي مع هيلاس فيرونا في نفس الموعد، وجنوي ضد فيورنتينا في العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات، التاسعة و45 بتوقيت مصر والسعودية، وأخيراً إنتر ميلان ومونزا في نفس الموعد.

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