هل اتفق مع اتحاد جدة؟ وكيل محمد صلاح يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء دخول اللاعب في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة السعودي، لضمه خلال الصيف الجاري.

وكانت تقارير سعودية أكدت أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع صلاح من أجل ضمه من ليفربول خلال انتقالات الصيف الحالي، مقابل راتب خيالي.

وعبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" المعروفة باسم "تويتر" سابقاً، كتب وكيل صلاح: "إذا كنا نرغب في مغادرة ليفربول هذا العام، فلماذا جددنا العقد الصيف الماضي؟ محمد صلاح لا يزال ملتزماً بعقده مع النادي الإنجليزي".

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025، بعدما مدد عقده مع الريدز صيف 2022 الماضي.

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