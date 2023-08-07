باريس سان جيرمان يواصل استبعاد مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر باريس سان جيرمان استمرار استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، من قائمته بهدف بيعه خلال انتقالات الصيف الجارية.

وكان باريس سان جيرمان استبعد مبابي من قائمة الفريق الفرنسي، التي قامت بجولة تحضيرية في اليابان استعداداً للموسم الجديد.

ووفقاً لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن باريس استقر على استمرار استبعاد مبابي من قائمته التي ستخوض المباراة الافتتاحية في الموسم الجديد، أمام لوريان في الدوري الفرنسي، المقرر إقامتها 12 أغسطس الجاري.

وقالت الإذاعة الفرنسية أن مبابي سيواصل التدريبات مع المستبعدين في العاشرة صباح الإثنين، وهو اليوم الأول بعد العودة للتدريبات عقب أول مباراة بالدوري.

يأتي ذلك في ظل الخلافات الأخيرة بين مبابي ومسؤولي باريس سان جيرمان، بسبب تصريحات اللاعب في وقت سابق حول وجود انقسام داخل النادي الفرنسي، ثم الإعلان عن عدم تجديد عقده مع باريس إلى ما بعد 2024، وهو ما دفع ناصر الخليفي مالك نادي باريس، لوضع مبابي أمام خيارين إما الموافقة على تمديد عقده أو الرحيل حالياً عن النادي الفرنسي بموجب عرض مادي مناسب.

واتفق باريس سان جيرمان مع بنفيكا البرتغالي على ضم المهاجم غونسالو راموس في صيف 2023 الجاري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومن المتوقع أن يكون راموس هو بديل مبابي مع باريس في الموسم الجديد.

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