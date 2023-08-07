أرسنال بطل كأس الدرع الخيرية

المصدر: لندن - أ ف ب

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ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي وتمكن من إسقاطه بركلات الترجيح 4 - 1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس الدرع الخيرية أمس على ملعب ويمبلي.

وفيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة بهدف صادم ومرتد من لاعب سيتي السويسري مانويل أكانجي خدع الحارس الألماني شتيفان أورتيغا وذلك في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل عن الضائع ليفرض ركلات الترجيح.

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري ركلتيهما حيث ارتدت كرة الأول من العارضة في حين تصدى حارس أرسنال أرون رامسدايل لمحاولة الثاني، قبل أن يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الإنجليزية والتي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وانفرد أرسنال في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجاً بلقب درع الدرع الخيرية بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الجاري بـ 16. فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقباً.

وكان النادي اللندني خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي بعدما تصدّر لفترات طويلة من الموسم، فيما فاز الأخير بثلاثية تاريخية مع تتويجه أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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