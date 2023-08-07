كين يسجل رباعية.. وغموض حول مستقبله

المصدر: لندن - أ ف ب

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سجل المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين أربعة أهداف لفريقه توتنهام خلال فوزه الساحق على شاختار دانيتسك الأوكراني 5 - 1، وسط علامات استفهام حول مستقبله مع فريق شمال لندن.

وينتهي عقد كين مع توتنهام 30 يونيو المقبل وسط اهتمام قوي من بايرن ميونيخ الألماني للحصول على خدماته، والذي تقدم بعرض ثالث مقداره نحو 100 مليون يورو الجمعة الماضية. وذكرت تقارير في الصحف الإنجليزية والألمانية أن بايرن ميونيخ أمهل توتنهام حتى مساء الجمعة ليرد على العرض لكن الفريق البافاري لم يتلق الرد.

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