السويد وهولندا إلى ربع نهائي مونديال السيدات

المصدر: سيدني - وام

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واصل المنتخب السويدي انطلاقته القوية في النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بتغلبه على نظيره الأمريكي 5-4 بركلات الترجيح أمس في الدور الثاني «دور الـ16» للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا.

وتأهل المنتخب السويدي إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعدما جرد المنتخب الأمريكي من لقبه العالمي، الذي أحرزه في النسختين الماضيتين من البطولة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت التأهل للمنتخب السويدي.

ويلتقي المنتخب السويدي في ربع النهائي مع نظيره الياباني يوم الجمعة المقبل.

وفي مباراة أخرى أمس بالدور الثاني للبطولة، تغلب المنتخب الهولندي على منتخب جنوب أفريقيا 2-0 ليلتقي المنتخب الهولندي في ربع النهائي مع المنتخب الإسباني.

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