مانشستر سيتي يواجه أرسنال على كأس الدرع الخيرية

المصدر: دبي - وام

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يرفع الستار اليوم عن فعاليات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا بالمواجهة بين مانشستر سيتي وأرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية كأس السوبر الإنجليزي على استاد ويمبلي بالعاصمة لندن.

وكان مانشستر سيتي، ترجم تفوقه الكبير في الموسم الماضي إلى إحراز الثلاثية التاريخية «دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا»، ويخوض مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية غداً بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي، فيما يخوض أرسنال المباراة كونه حل ثانياً في الدوري الإنجليزي نظراً لفوز مانشستر سيتي بلقب الكأس أيضاً. ويتطلع كل من الفريقين إلى حسم اللقب في بداية الموسم ليكون دافعاً قوياً له قبل بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وإذا توج مانشستر سيتي باللقب غداً، فسيضيف إلى رصيده الحالي من البطولات التي يستحوذ عليها لقباً رابعاً، كما ستكون خطوة جديدة مهمة نحو تحقيق سداسية تاريخية في سنة 2023، إذ يخوض الفريق أيضاً مباراة السوبر الأوروبي أمام أشبيلية الإسباني في 16 أغسطس الحالي، كما يخوض فعاليات كأس العالم للأندية في نهاية العام الحالي.

وعلى جانب آخر، أكمل مانشستر سيتي صفقة انتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو غفارديول، خمس سنوات من لايبزيغ الألماني، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أمس، وبرع غفارديول «21 عاماً»، الأعسر وأحد أفضل المدافعين في أوروبا، في موسمين مع لايبزيغ، الذي انضم إليه من دينامو زغرب في يوليو 2021.

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