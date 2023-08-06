اليابان وإسبانيا إلى ربع نهائي مونديال السيدات

المصدر: ويلنجتون ـ وام

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تأهل المنتخبان الياباني والإسباني إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوز الأول على نظيره النرويجي 3 ـ 1 والثاني على المنتخب السويسري 5 ـ 1 أمس في افتتاح فعاليات الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا.

ويلتقي المنتخب الإسباني في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي هولندا وجنوب أفريقيا، فيما يلتقي المنتخب الياباني في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي السويد والولايات المتحدة الأمريكية.

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