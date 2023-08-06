مانشستر يونايتد يضم الدنماركي هويلوند

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضم مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند قادماً من أتالانتا الإيطالي، بصفقة مقدّرة بـ64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار). ووقع المهاجم البالغ 20 عاماً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنة إضافية، ليحقق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مبتغاه بضم مهاجم قبل انطلاق الموسم.

وأصبح الدولي الدنماركي ثالث صفقة لفريق «الشياطين الحمر» خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تعاقده مع لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر الإيطالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز