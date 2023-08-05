مانشستر يونايتد يكمل تعاقده مع الدنماركي راسموس هويلوند

المصدر: وكالات

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أكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من فريق أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وسجل هويلوند /20 عاما/ 27 هدفا في 87 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها إضافة إلى الفريق الإيطالي، وسجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع المنتخب الدنماركي.

ولدى هويلوند خيار للتمديد لعام إضافي وهو الأمر الذي قد يجعله يبقى مع فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2029، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".

وقال هويلوند للموقع الرسمي للنادي :"لا أخفي سرا بأنني كنت أحد جماهير هذا النادي العظيم منذ أن كنت صغيرا، وحلمت بأن أدخل ملعب أولد ترافورد وأنا لاعب في مانشستر يونايتد".

وأضاف:" متحمس للغاية لهذه الفرصة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة ،ومصمم على تقديم مستوى جيد لكي أكون جديرا بثقة النادي بي"

وأكد:"مازلت في بداية مسيرتي، ولكني أعلم أنني مستعد لاتخاذ هذه الخطوة واللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

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