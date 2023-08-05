تأهل اليابان وإسبانيا لربع النهائي على حساب النرويج وسويسرا في مونديال السيدات

المصدر: وام

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تأهل المنتخبان الياباني والإسباني إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوز الأول على نظيره النرويجي 3-1 والثاني على المنتخب السويسري 5-1 اليوم السبت في افتتاح فعاليات الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

ويلتقي المنتخب الإسباني في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي هولندا وجنوب أفريقيا، فيما يلتقي المنتخب الياباني في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي السويد والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المنتخب الإسباني هو البادئ بالتسجيل في مباراة اليوم أمام نظيره السويسري، عن طريق اللاعبة ايتانا بونماتي في الدقيقة الخامسة، وتعادل الفريق السويسري بهدف عكسي سجلته لايا كودينا لاعبة إسبانيا عن طريق الخطأ بمرمى فريقها في الدقيقة 11، ولكن المنتخب الإسباني أنهى الشوط الأول لصالحه 4-1 قبل أن تحرز جينيفر هيرموسو الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 70 ليكمل الخماسية.

وفي المباراة الأخرى اليوم، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 ثم، انتزع المنتخب الياباني الفوز 3-1 في الشوط الثاني ليحجز مكانه في ربع النهائي.

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