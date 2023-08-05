رسمياً..مانشستر سيتي يتعاقد مع المدافع الكرواتي جفارديول

المصدر: وكالات

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أكمل مانشستر سيتي صفقة انتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو جفارديول لمدة خمس سنوات من لايبزيغ الألماني، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم السبت.

وبرع جفارديول (21 عاماً)، الأعسر وأحد أفضل المدافعين في أوروبا، خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم اليه من دينامو زغرب في يوليو 2021.

وبحسب التقارير، فان سيتي المتوّج بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، انفق 99 مليون دولار للحصول على خدمات الكرواتي المتوّج بلقب كأس ألمانيا مرتين مع لايبزيغ.

غير أن هذه الصفقة لن تجعل من جفارديول المدافع الأغلى في العالم، بدلاً من الإنجليزي هاري ماغواير الذي كلف مانشستر يونايتد 83 مليون يورو في العام 2019.

وكان المدرّب الإسباني بيب غوارديولا قال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة أرسنال على درع المجتمع في ملعب ويمبلي الشهير الأحد "بشأن يتعلق بجفارديول، يا له من اسم جميل، يخضع للفحص طبي".

ومع ارتفاع عدد مدافعي سيتي إلى ستة، أكّد غوارديولا أن العدد الكبير ليس مشكلة نظراً إلى محاربته على أكثر من جبهة "الموسم طويل جداً وهناك الكثير من المباريات. إنه ليس كثيرا على الاطلاق".

وكان سيتي عزّز صفوفه بلاعب الوسط الكرواتي الآخر ماتيو كوفاتشيتش قادماً من تشيلسي من أجل تعويض رحيل الألماني إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة الإسباني، فيما عاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الى الفريق بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ الألماني.

خاض جفارديول 21 مباراة دولية و حلّ ثالثاً مع بلاده في مونديال قطر، قال لموقع سيتي "حلمت دوماً باللعب في إنجلترا، وهذا فخر لي أن أحظى بهذا الشرف مع سيتي بعد الموسم الذي قدّمه".

تابع "كل من رأى سيتي الموسم الماضي يعرف انه أفضل فريق في العالم. احراز الثلاثية يشرح كل شيء عن جودة هذا الفريق".

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