أستراليا مهتمة باستضافة مونديال 2034

المصدر: (كانبرا - أ ف ب)

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عبّرت أستراليا عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034 للرجال في كرة القدم، على هامش استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالمشاركة مع نيوزيلندا، وأكد جيمس جونسون الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنهم يبحثون إمكانية استضافة مونديال الأندية الموسع وكأس العالم للرجال، وقال: «رؤيتنا تمتد محلياً وعالمياً، نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا». وأضاف: «ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام بعد استضافتنا أفضل نسخة ناجحة في تاريخ كأس العالم للسيدات».

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