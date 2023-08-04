اتفاق مبابي مع ريال مدريد.. حقيقة تلقى «فيفا» شكوى من باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، آخر المستجدات حول تقدم باريس سان جيرمان بشكوى ضد ريال مدريد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن وجود اتفاق غير قانوني بين الميرنغي والنجم الفرنسي كيليان مبابي، للانتقال إلى صفوفه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باريس لم يتقدم بأي شكوى ضد ريال مدريد أمام فيفا، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي لم يجد أي دليل يستند عليه في شكوته، للتأكيد على وجود اتفاق غير شرعي بين مبابي وريال مدريد.

وقررت إدارة باريس خلال الأيام الماضية استبعاد مبابي من قائمة الفريق خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بهدف الضغط على اللاعب لتمديد عقده أو الموافقة على الرحيل بالصيف الجاري للاستفادة من خروجه مالياً.

وكان مبابي أعلن عن نهاية رحلته مع باريس بنهاية الموسم الجديد 2024/2023، مشدداً على عدم تمديد عقده مع البي أس جي لما بعد ذلك.

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