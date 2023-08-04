سيرك "دو سولي" يُعيد حفل ميسي في كأس العالم

المصدر: وكالات

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ألهمت حياة ومسيرة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي شركة سيرك دو سولي لتقديم عرض مستوحى من حياته في بوينس أيرس في أكتوبر المقبل، حيث لا يزال نجاح الأرجنتين في كأس العالم في قطر قويا.

واختار "سيرك دو سولي" اسم 'ميسي 10' ليكون عنوانا للعرض تيمنا برقم قميص ميسي ورحلة صعوده منذ طفولته المبكرة في روزاريو إلى لحظته الأيقونية عند رفع كأس العالم في استاد لوسيل في قطر.

وقال شون ماكيون المدير الفني لسيرك دو سولي لرويترز في العرض التجريبي في بوينس أيرس "الشيء المذهل في هذا العرض هو أن الأسطورة لا يزال حيا لذلك كان عليه الموافقة عليه".

وعندما قدم المنتجون خططهم إلى ميسي، كان اقتراحه الوحيد أن تنعكس قيم عائلته في الأداء النهائي.

وأضاف ماكيون "هناك رقم في العرض نسميه ‭'‬العائلة‭'‬(...) وهو جميل لأنه شخص طبيعي ورجل طيب للغاية".

وقدم سيرك دو سولي العرض لأول مرة عام 2019 في برشلونة، حيث كان ميسي يلعب في ذلك الوقت. وفي السنوات الأخيرة حاولت الشركة توسيع نطاق جاذبيتها والانتقال خارج الأعمال المعتادة للسيرك إلى العروض التي تحتفل برموز الموسيقى وصنع تجارب ثرية مع شركاء ألعاب الفيديو.

وتأجلت خطط عرض 'ميسي 10' في أماكن أخرى بسبب وباء كوفيد 19.

وقال ماتياس لويزاجا المنتج التنفيذي لعرض ‭'‬ميسي 10‭'‬ "كانت لدينا دائما فكرة مواصلة عرض حول الحياة الرياضية لأسطورة حية مثل ليو".

وتستضيف بوينس أيرس العرض في الخامس من أكتوبر المقبل ومن المتوقع أن يحضره النجم الرياضي البارز.

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