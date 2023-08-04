للهروب من المخطط.. مبابي يتسبب في رحيل ديمبيلي عن برشلونة

المصدر: البيان

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يبدو أن انعدام الثقة بين عثمان ديمبيلي وإدارة نادي برشلونة، شجّعه على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ونوّهت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن المتاعب بدأت في يناير 2022، حينما مارست إدارة برشلونة الضغوط على ديمبيلي لتجديد عقده، وجدد ديمبيلي عقده بالفعل يوليو من تلك السنة، ولكن العلاقة كانت تدهورت شيئاً ما بين الطرفين.

أما القشة التي قصمت ظهر البعير أتت خلال الفترة الماضية، ووفقاً للصحيفة الإسبانية، سمع ديمبيلي في غرفة تبديل ملابس برشلونة بأنه ستتم التضحية به حال التوصّل إلى صفقةٍ تبادليةٍ مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات كيليان مبابي.

وعلى الرغم من أن الأحاديث شملت أيضاً اسم جافي نجم برشلونة الآخر، ليكون طرفاً في الصفقة التبادلية، إلا إنها مثّلت عاملاً قوياً في قرار ديمبيلي بالرحيل.

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