نظير إتمامها.. أهلي جدة يطلب ضماناً على صفقة بوغبا

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، أن سبب تأخر صفقة انتقال بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى أهلي جدة السعودي، يعود إلى إصابته.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن القلق لا زال يحوم حول ركبة بوغبا، الذي كان قد تكبّد إصابةً جديدةً في سلسلة متاعبه اللياقية والبدنية.

وتأكدت الوضعية السيئة لبوغبا خلال استعدادات يوفنتوس لموسم 2024/2023، حيث لم يخض أي دقيقة لعب في المباريات الودية، بل اكتفى بالمران وحيداً خلال الجولة الصيفية الحالية للفريق في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الإيطالية، أن أهلي جدة طلب من بوغبا ضمانات على جاهزيته البدنية لإتمام الصفقة.

ويعد طلب أهلي جدة شديد التعقيد، إذ أن يوفنتوس نفسه ليس متيقناً من موعد عودة بوغبا إلى الملاعب، ولا يتوقع مشاركته أمام أودينيزي في الـ 20 من أغسطس الجاري ضمن أولى جولات الدوري الإيطالي.

وفي ظل صعوبة طمأنة أهلي جدة على جاهزية ركبة بوغبا في الفترة المقبلة، فإن الصحيفة ترى بأن الصفقة مستبعدة للغاية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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